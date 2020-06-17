Економічна криза у світі призводить до різких коливань курсів найбільш надійних валют у світі. Чи втратить долар своє місце лідера та чи витримає фунт Brexit без угоди?

Курс фунта до євро у середньостроковій перспективі може впасти. Пандемія COVID-19 мала величезний вплив на економіку, до того ж ступінь карантинних обмежень може значно вплинути. Проте головна вразливість фунта – Brexit, пише Euro Rate Forecast.

Прем’єр Борис Джонсон на офіційному рівні заявив, що перехідний період Brexit не будуть продовжувати. Великій Британії залишається лише до кінця місяця вимагати продовження, а тоді це питання або врегулюють, або Британія залишить ЄС без угоди.

Варто знати Що буде з доларом цього тижня: прогноз курсу валют

Що буде з фунтом без угоди

Найбільша стурбованість інвесторів – це сценарій без угоди, оскільки це може вдарити по фунту. Борис Джонсон грає в потенційно небезпечну гру. Він може вірити, що обмежений проміжок часу, який залишився для досягнення угоди, буде тиснути на Брюссель, аби той більше співпрацював і дозволить Британії брати участь у ключових питаннях, таких як кордон Ірландії та рибальство. Проблема в тому, що Мішель Барньє, керівник цільової групи з питань зв’язків з Великобританією, схоже не грає в цю гру і налаштований триматися своєї лінії.

Не в інтересах Брюсселя надавати вигідну угоду Великобританії. Якщо Великобританія вийде на вигідних умовах, тоді інші члени ЄС можуть піти тим самим прикладом. Наприклад, Італія колись не була задоволена ЄС. У блоці відбулася внутрішня суперечка щодо фінансування боротьби з наслідками пандемії. Хоча певне фінансування забезпечили, воно значно менше, ніж в США.

Однак у короткому терміні фунт неміцний. Без угоди фунт залишиться вразливим і почне падати до моменту, коли Британія не укладе індивідуальні угоди з країнами.

Відсоткова ставка у Британії

У четвер, 18 червня, центральний банк країни прийме рішення щодо облікової ставки. ЇЇ можуть понизити для боротьби з економічним ефектом коронавірусу. Якщо це зроблять, то національна валюта ослабне.

Що відбувається з євро

Євро не зміг покращити свою позицію щодо фунта, незважаючи на поліпшення Німеччиною показників економічних настроїв у червні. Показники ZEW вже третій місяць поспіль цього місяця з цифрою до 63,4, пише EERN.

Зростає впевненість у тому, що економіка відскочить від дна влітку 2020 року. Це відображається на оновленому збільшенні показника ZEW економічного настрою, а також на більш оптимістичній оцінці поточної ситуації,

– заявив Ахім Вамбах, президент ZEW.

Як результат, євро покращився порівняно з деякими іншими валютами світу, але цього було недостатньо, щоб піднятися щодо фунта. Натомість інвестори, як правило, обережно поводяться з євро через невпевненість щодо прогнозів економічного відновлення ЄС.

Що відбувається з доларом

Перед США водночас стоять кілька викликів: пандемія, загроза торговельній угоді з Китаєм та внутрішні протести.

Зокрема американський авторитетний експерт спрогнозував падіння долара на 35% впродовж 1-2 років.

До теми Крах долара не уникнути: валюта впаде на 35% – експерт

Американська економіка давно страждає від значних макродисбалансів: з дуже низькими внутрішніми запасами та постійним дефіцитом поточного рахунку. Долар впаде дуже-дуже різко,

– заявив Стівен Роуч.

В яку валюту вкладати гроші

Долар зараз не виглядає надійною валютою через виклики для економіки США. Інвестори не поспішають вкладатися у євро, оскільки не можуть передбачити економічні наслідки для ЄС. Проте визначальним буде чи отримає Британія угоду чи ні. Якщо отримає, то фунт стане менш вразливим. Якщо не отримає – то євро стане кращим вибором для інвесторів.

Зазначимо, що в час кризи крім валюти є й інші способи зберегти заощадження. Зокрема, золото та криптовалюта. Золото знане своєю надійністю у час кризи, а криптовалюта – великими прибутками.