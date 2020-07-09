Через кризу долар опинився під загрозою, на що вказують експерти, зокрема Стівен Роуч прогнозує кінець ери домінування долара. Чи зможе китайський юань замінити американський долар у світі, читайте на Фінанси 24.

CNBC поговорили з Ебрагім Рахбарі, керівником глобального аналізу валютних курсів Citi щодо перспектив китайського юаня.

Цікаво Валюта майбутнього: популярний транспортний сервіс Китаю протестує цифровий юань

Чи замінить юань долар

Не очікуйте, що китайський юань стане альтернативою долару чи американським цінним паперам в якості "безпечного активу" найближчим часом,

– каже Ебрагім Рахбарі.

Експерт скептично ставиться до можливості китайського юаню стати безпечним активом, тобто таким, в який вкладаються інвестори в умовах кризи, щоб гарантовано не втратити свої заощадження.

Що має мати безпечний актив

Рахбарі пояснив, що так звані безпечні активи зазвичай мають певні ознаки. По-перше, зазначає аналітик, вони, як правило, пропонують довгострокову функцію зберігання заощаджень. У короткостроковій перспективі, додав він, вони також надають "притулок" під час "періодів кризи".

Зрозуміло, що юань не кваліфікується як безпечний актив,

– сказав Рахбарі.

"Ви не можете входити і виходити, як з точки зору того, як легко отримати доступ до місцевих фінансових ринків, так і тому, що ліквідності просто немає у великій кількості активів все ще", – сказав він.

Як наслідок, навіть якщо прогнози для китайської економіки та її фінансових ринків є "в основному більш оптимістичними", юань має "дуже-дуже довгий шлях вперед", перш ніж він може стати реальною альтернативою долару, сказав аналітик.

Експерт додає, що євро має більше шансів вступити у боротьбу з доларом за домінування, але не юань.

Що відбувається з китайським юанем

Останніми днями юань помітно зміцнився після значного росту китайських акцій. Юань востаннє торгувався на рівні 6,99 за долар станом на ранок четверга. Зазначимо, що початку місяця курс щодо долара був вище 7,05.

Детальніше Китайські акції ростуть 8 днів підряд: фондові ринки побили річні рекорди

Експерт визнає, що китайська економіка зараз розвивається швидше, ніж американська, а тому китайський юань буде триматися нижче позначки в 7.