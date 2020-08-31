За яких умов гривня буде стабільною: відповідь голови Ради НБУ
Попри те, що осінь зазвичай пора коливань на ринку валют, є умови, за яких гривня буде стабільною і не знеціниться до 30 гривень, як "лякає" МВФ.
Серпень був доволі стабільним для гривні і навіть призвів до її зміцнення. Якими були умови для стабільної гривні в серпні та якими повинні бути, щоб гривня залишилася стабільною, написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
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Вплив ззовні
Ситуація на зовнішніх ринках залишається сприятливою для України. У серпні 2020 року ціни на експортні товари були на високому рівні:
- ціни на залізну руду були на третину вищі, ніж в аналогічний період минулого року;
- ціни на пшеницю – на чверть вищими;
- ціни на сталь та кукурудзу за рік майже не змінилися.
Водночас ціни на нафту та природній газ, які Україна імпортує, за рік знизилися на 20-30%, пише Данилишин.
Це обумовлює сприятливі умови зовнішньої торгівлі для України, свідченням чого є позитивне сальдо торгівлі товарами і послугами (+163 мільйони доларів у січні-червні 2020 року порівняно з -4,8 мільярда доларі у 1 півріччі 2019 року),
– резюмує Данилишин.
Тож ситуація на зовнішніх ринках сприяє стабільному курсу валют. Якщо так буде й надалі, це сприятиме стабільності української валюти.
Стабільність на валютному ринку
Крім того, вдалося компенсувати скорочення валютних надходжень від оплати праці українців за кордоном та забезпечити позитивне сальдо поточного рахунку у сумі 6,7 мільярда доларів у порівнянні з від'ємним показником у першому кварталі.
Стабілізація валютних надходжень до України сприяла згладженій роботі валютного ринку та уможливленню купівлі Національним банком надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку,
– стверджує голова Ради НБУ.
Зазначимо, що наповнення золотовалютних резервів позитивно впливає на стабільність гривні, адже вони є одним із інструментів стабілізації курсу. Коли гривню почнуть активно здавати в обмін на іноземну валюту, Нацбанк може втрутитися та викупити гривню, мінімізувавши валютні коливання.
Загрози для гривні:
- Чисте вилучення з України прямих іноземних інвестицій, яке у 1 півріччі 2020 року становило майже 1,4 мільярда доларів.
- Недовиконання місцевих та Державного бюджетів. І хоч у серпні Держбюджет та місцеві бюджети перевиконали, загальнорічний дефіцит все ще високий.
- Дорогі внутрішні та зовнішні запозичення, які потрібно обслуговувати.
- Залишається неурегульованим питання проблемних активів банків (передусім, державних), що обмежує їх можливості з надання нових кредитів в економіку.
Загалом, стабільність на фінансових ринках у серпні не повинна заспокоювати. Ситуація в економіці залишається складною, та може погіршитись у разі збільшення захворюваності на коронавірус та упровадження додаткових обмежень,
– написав Данилишин.