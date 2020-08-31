Попри те, що осінь зазвичай пора коливань на ринку валют, є умови, за яких гривня буде стабільною і не знеціниться до 30 гривень, як "лякає" МВФ.

Серпень був доволі стабільним для гривні і навіть призвів до її зміцнення. Якими були умови для стабільної гривні в серпні та якими повинні бути, щоб гривня залишилася стабільною, написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

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Вплив ззовні

Ситуація на зовнішніх ринках залишається сприятливою для України. У серпні 2020 року ціни на експортні товари були на високому рівні:

ціни на залізну руду були на третину вищі, ніж в аналогічний період минулого року;

ціни на пшеницю – на чверть вищими;

ціни на сталь та кукурудзу за рік майже не змінилися.

Водночас ціни на нафту та природній газ, які Україна імпортує, за рік знизилися на 20-30%, пише Данилишин.

Це обумовлює сприятливі умови зовнішньої торгівлі для України, свідченням чого є позитивне сальдо торгівлі товарами і послугами (+163 мільйони доларів у січні-червні 2020 року порівняно з -4,8 мільярда доларі у 1 півріччі 2019 року),

– резюмує Данилишин.

Тож ситуація на зовнішніх ринках сприяє стабільному курсу валют. Якщо так буде й надалі, це сприятиме стабільності української валюти.

Стабільність на валютному ринку

Крім того, вдалося компенсувати скорочення валютних надходжень від оплати праці українців за кордоном та забезпечити позитивне сальдо поточного рахунку у сумі 6,7 мільярда доларів у порівнянні з від'ємним показником у першому кварталі.

Стабілізація валютних надходжень до України сприяла згладженій роботі валютного ринку та уможливленню купівлі Національним банком надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку,

– стверджує голова Ради НБУ.

Чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні становила 460,5 мільйона доларів, з початку року – 1,2 мільярда доларів.

Зазначимо, що наповнення золотовалютних резервів позитивно впливає на стабільність гривні, адже вони є одним із інструментів стабілізації курсу. Коли гривню почнуть активно здавати в обмін на іноземну валюту, Нацбанк може втрутитися та викупити гривню, мінімізувавши валютні коливання.

Загрози для гривні:

Чисте вилучення з України прямих іноземних інвестицій, яке у 1 півріччі 2020 року становило майже 1,4 мільярда доларів.

Недовиконання місцевих та Державного бюджетів. І хоч у серпні Держбюджет та місцеві бюджети перевиконали, загальнорічний дефіцит все ще високий.

Дорогі внутрішні та зовнішні запозичення, які потрібно обслуговувати.

Залишається неурегульованим питання проблемних активів банків (передусім, державних), що обмежує їх можливості з надання нових кредитів в економіку.

Загалом, стабільність на фінансових ринках у серпні не повинна заспокоювати. Ситуація в економіці залишається складною, та може погіршитись у разі збільшення захворюваності на коронавірус та упровадження додаткових обмежень,

– написав Данилишин.