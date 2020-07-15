У Великобританії припинять використовувати обладнання Huawei в мережі 5G. Трамп заявляє, що таке рішення прийняли завдяки йому.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він відповідальний за рішення прем'єр міністра Бориса Джонсона щодо Huawei, пише Reuters.

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Джонсон у вівторок наказав повністю очистити британську мережу 5G від Huawei до кінця 2027 року. Таке рішення може нашкодити відносинам з Китаєм, адже це ніби сказати, що найбільший у світі виробник телекомунікаційного обладнання не вітається на Заході.

Вашингтон давно наполягає на такому кроці і все ще закликає інші європейські країни приєднатися до блокування китайської компанії.

Трамп про заборону Huawei

Ми переконали багато країн – я це зробив сам здебільшого – не використовувати Huawei, тому що ми думаємо, що це великий ризик для безпеки, дуже великий ризик для безпеки,

– сказав Трамп.

Трамп додав, що переконує не лише країни відмовитися від Huawei, але й у переговорах з багатьма країнами, які не користуються, зазначає, що вони не можуть почати використовувати Huawei, якщо хочуть співпрацювати з США.

Що кажуть у Великобританії

Великобританія заявила, що її заборона на Huawei мотивована власними турботами щодо безпеки та занепокоєнням тим, що поставки Huawei gear можуть бути перервані американськими санкціями.

В країні заперечили, що це лише заслуга Трампа. Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок прокоментував заяву Трампа так: "Ну, ми всі знаємо Дональда Трампа, чи не так".

Що кажуть у Китаї

Китай заявив, що заява Трампа показала, що рішення Джонсона стосується геополітики, а не безпеки.

Це ще раз демонструє, що відповідні заборони щодо Huawei абсолютно не пов'язані з національною безпекою, швидше це маніпуляція з високою політизацією,

– заявила речниця міністерства закордонних справ Хуа Чунінінг.

Чунінінг додала, що таким рішенням Великобританії нашкодила лише собі. Щодо Huawei, то "світ великий, а Великобританії – відносно невелике місце", тож компанія знайде попит де-інде.

Чому блокують Huawei

США та союзники стверджують, що Китай може використовувати Huawei, щоб шпигувати. У компанії це заперечують.

Британія визнала, що без обладнання Huawei знадобиться більше часу, щоб швидше розгорнути 5G мобільні мережі. Китай заявив, що інвестиції у Великобританію постраждають.

Зараз я б навіть сказав, що це не тільки розчаровує – це огидно,

– сказав Лю Сяомінг, посол Китаю в Лондоні.