Через низький попит у світі продовжують видобувати менше нафти, ніж завжди. Як скоротилися запаси нафти минулого тижня, читайте на Фінанси 24.

Як скоротилися запаси нафти

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 4,4 мільйона барелів, повідомляє OilPrice з посиланням на Американський інститут нафти (API).

Зверніть увагу Карантин у США був недостатньо жорсткий: член Федрезерву наполягає на додатковій ізоляції

Раніше аналітики передбачили, що запаси скоротяться на 2,87 мільйона барелів.

В останній тиждень липня API повідомила про значне скорочення запасів сирої нафти в 8,58 мільйона барелів. Знову ж таки, аналітики прогнозували вдвічі нижче скорочення.

Як падіння запасів впливає на ціни

Незважаючи на це, ціни на нафту WTI все одно падали у вівторок. Попри скорочення видобутку країнами ОПЕК та зменшення кількості випадків захворювання на COVID-19 у США, попит залишається все ще низьким і його важко спрогнозувати. Ця невизначеність не дозволяє цінам піднятися.

Видобуток нафти у США починає вирівнюватися після рекордних скорочень у з 13,1 мільйона барелів у березні до 11 мільйонів у липні.

Нафта марок Brent і WTI у вівторок впала в ціні до 41,62 долара та 44,55 долара за барель відповідно.

Запаси бензину скоротилися на 1,3 мільйона барелів минулого тижня. Дистиляту – на 2,95 мільйона барелів.