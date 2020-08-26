Запаси нафти в США падають більше, ніж очікували аналітики. Ураган "Лаура" вплинув на видобуток. Що відбувається з цінами?

За минулий тиждень запаси нафти в США знизилися на 4,7 мільйона барелів, повідомили в Управлінні енергетичної інформації. Очікували, що зниження буде меншим – 3,7 мільйона барелів. Тижнем перед тим запаси знизилися на 1,6 мільйона. Це п’ятий тиждень поспіль падіння запасів, пише Investing.com.

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Звіт надійшов на фоні того, що виробники нафти, готуючись до потужного урагану "Лаура", припинили видобуток в Мексиканській затоці. Через це ціни на нафту марки Brent виросли в середу.



Ураган "Лаура" в США / Фото ksla.com

Але ріст був незначним на тлі стурбованості щодо посилення наслідків пандемії коронавірусу, яка знизила потребу в паливі. Все через повторні зараження пацієнтів на COVID-19 в Азії та Європі. Це викликає побоювання щодо майбутнього імунітету.

Ф'ючерси на нафту марки Brent додали 12 центів і коштують 45,98 долара за барель, тоді як нафта WTI залишається стабільною на рівні 43,35 долара за барель. Обидва показники у вівторок були на п'ятимісячному максимумі.