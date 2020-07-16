Країни ОПЕК+ третій місяць поспіль видобувають менше, ніж завжди. Та цих заходів із скорочення може бути недостатньо, якщо настане друга хвиля коронавірусу.

ОПЕК побоюється, що рекордні скорочення видобутку нафти не зможуть збалансувати ринок і вирішити проблему найбільшого перенасичення нафти на ринку за всю історію, якщо друга хвиля пандемії COVID-19 підірве економічне відновлення пізніше цього року. Про це йдеться у внутрішньому дослідженні ОПЕК, яке потрапило до журналістів Reuters, пише Investing.com.

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ОПЕК+ збільшує видобуток

ОПЕК, Росія та інші країни, група, відома як ОПЕК+, заявили, що з 1 серпня рекордні обмеження з видобутку нафти зменшать, посилаючись на поступове відновлення попиту, оскільки карантинні заходи у світі скасовуються чи зменшуються.

ОПЕК очікує, що попит на нафту в 2021 році збільшиться на 7 мільйонів барелів на добу, після падіння на 9 мільйонів барелів цього року. ОПЕК хоче підняти видобуток на 6 мільйонів барелів наступного року.

Як друга хвиля нашкодить ринку нафти

Внутрішні дослідження ОПЕК, показують, що навіть цих цілей не вдасться досягти, якщо друга хвиля вірусу призведе до нових карантинних заходів у всьому світі.

Такий сценарій призведе до скорочення попиту на 11 мільйонів барелів в 2020 році і, головне для ОПЕК, призведе до збільшення запасів, ключового заходу, який ОПЕК використовує для контролю ефективності скорочення видобутку.

За цим сценарієм слід зазначити, що загальний обсяг запасів досягає небаченого максимуму в 1.218 мільярда барелів у 2020 році,

– кажуть в ОПЕК.

Така цифра б означала переведення в запаси обсяги нафти 12-денного видобутку.

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За сценарієм "другої хвилі" глобальні запаси не зможуть зменшитись у третьому кварталі і лише незначно зменшаться у четвертому кварталі. Тоді вони на 149 мільйонів барелів перевищуватимуть середні запаси за останні 5 років.

ОПЕК хочуть тримати запаси на рівні середнього за останні 5 років або нижче.