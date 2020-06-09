Оплату криптовалютою дозволили у Австралії та Новій Зеландії для покупців торгової мережі Coca-Cola Amatil. США можуть бути наступними. Це допоможе покупцям безконтактно купувати, а відтак збільшить їх безпеку у часи пандемії.

Coca-Cola Amatil підписала угоду з платформою цифрових активів Centrapay, щоб мешканці Австралії та Нової Зеландії могли використовувати біткойн та інші криптовалюти, розплачуюсь в автоматах торгової мережі. Про це повідомляє Financial Review.

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Як платитимуть криптовалютою

Австралійці та новозеландці зможуть використовувати Sylo Smart Wallet для оплати товарів на одному з 2000-ти торгових автоматів Amatil, використовуючи криптовалюту.

Торгові автомати будуть обладнані QR-кодом, який скануватимуть покупці зі свого смартфону за допомогою додатку Sylo Smart Wallet. Це смарт-гаманець, який поєднує приватний месенджер з цифровим гаманцем, тобто користувачі можуть надсилати та отримувати цифрові валюти в чаті та зберігати біткойн.

Автомати будуть приймати платежі в криптовалюті або інших цифрових активах. Електронний гаманець підтримує понад 100 криптовалют, включаючи біткойн (BTC) та ethereum (ETH).



Автомати Coca-Cola Amatil / Cryptopolitan

До чого тут коронавірус

Це частково зробили для того, щоб в умовах пандемії COVID-19, збільшити безпеку людей. Тепер їм не потрібно буде торкатися торгового автомата для сплати, а лише один раз, коли забиратимуть покупку.

На Австралії не зупиняться

Генеральний директор Centrapay Джером Фарі заявив, що складність інтеграції та відсутність досвіду у користувачів були перешкодами для впровадження технології Web 3, зокрема цифрової ідентичності та активів.

"У Centrapay ми працюємо над тим, щоб створити майбутнє, де люди контролюють власні дані та цифрову ідентичність. Бренди можуть зв’язуватися безпосередньо з людьми, надаючи їм можливість приймати правильне рішення про купівлю," - розповів Джером Фарі.

Ми показали, як це може працювати в Австралії та Новій Зеландії. Ми хочемо розвивати бізнес у всьому світі. Ми зайдемо у Північну Америку і будемо орієнтуватися на ринок США,

– заявив голова Centrapay.

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Чому це важливо

Рішення щодо дозволу розраховуватись криптовалютою у торгових автоматах Австралії та Нової Зеландії розширює поле застосування цієї валюти. Схожі рішення позитивно впливають на криптовалюту, адже в багатьох країнах її ще не регулюють.