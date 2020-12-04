Засновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech, яка разом із американською Pfizer працює над створення вакцини від COVID-19, Угур Шахін увійшов у рейтинг найбагатших людей світу. Загалом, упродовж року акції підприємства подорожчали на 250%.

Угур Шахін знаходиться на 493 місці у списку найбагатших людей світу, а загальний обсяг його капіталу становить 5,1 мільярда доларів, пише Bloomberg. Вартість його активів зросла ще більше, коли Велика Британія затвердила використання вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer Inc.

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Що відомо про компанію BioNTech

Угур Шахін, який народився в Туреччині, заснував BioNTech у 2008 році за підтримки мільярдерів Томаса й Андреаса Штруенгманнів. Дружина Шахіна – Озлем Тюречі – є головним лікарем та імунологом компанії.

У власності Угура Шахіна зосереджено 18% акцій BioNTech. Ще приблизно 50% цінних паперів біотехкомпанії належить її інвесторам, братам Штруенгманнам. Цікаво, що Томас і Андреас володіють одним із найбільших обсягів капіталу у сфері охорони здоров’я.

Раніше діяльність BioNTech була зосереджена на створенні ліків від раку. Однак, як тільки світом почав поширюватися коронавірус, підприємство спрямувало свої зусилля на розроблення вакцини від цього смертельного захворювання.

У 2001 році подружжя Шахін-Тюречі заснували ще одну біотехнологічну компанію – Ganymed Pharmaceuticals. Підприємство займалося створенням лікарських препаратів для лікування раку. У 2016 році японська компанія Astellas Pharma купила Ganymed Pharmaceuticals за 460 мільйонів доларів.

У жовтні 2019 року BioNTech вийшла на фондовий ринок. У ході IPO підприємство залучило 150 мільйонів доларів.

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