Чи відкриється Європа до Різдва? Це питання хвилює не лише інвесторів та бізнес, але й всіх людей. Відповідь на питання від інвестбанку JPMorgan читайте на Фінанси 24.

Чи відкриється Європа до Різдва

Експерти JPMorgan вважають, що карантинні обмеження через COVID-19 пом'якшаться до початку свят, повідомляє CNBC.

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Європейські країни стикаються з другою хвилею коронавірусних інфекцій. Як результат, Німеччина та Франція – дві найбільші економіки єврозони ввели національній локдаун, і багато інших країн також посилили свої заходи щодо захисту своїх систем охорони здоров'я.

Посилення обмежень протягом останніх тижнів завдало нового удару по галузі послуг.

Враховуючи величезну кількість економічної та соціальної активності, яка відбувається в грудні, надзвичайно важливо знати, чи все це відбудеться. Ми вважаємо, що так,

– сказав Девід Маккі, економіст JPMorgan.

Локдаун у Німеччині має тривати до кінця листопада;

У Франції нинішні обмеження мають діяти до 1 грудня;

У Великобританії локдаун має закінчитися 2 грудня.

Експерт вважає, що локдаун слід пом'якшити до початку грудня. Це дозволить економіці швидко посилити активність напередодні святкового сезону.

Як у ЄС долають коронавірус

В інвестбанку JPMorgan вважають, що наразі країни ЄС роблять достатньо, щоб подолати коронавірус. Аналітики банку також дослідили мобільність населення і дійшли висновку, що у порівнянні з першою хвилею коронавірусу, населення у Німеччині, Іспанії та Великобританії менше пересувається, а відтак умов для поширення вірусу є менше.

Крім того, JPMorgan також наводять Ірландію, Нідерланди та Словаччину як приклади країн, які ввели локдаун раніше за інших і цим спромоглися зменшити кількість нових захворювань.

Цей досвід свідчить про те, що обмеження, введені в Європі останніми тижнями, будуть достатніми для відновлення контролю над вірусом, принаймні наразі,

– сказав Маккі.