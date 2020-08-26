На думку старшого аналітика Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна, курс біткойна і ціна золота зростатимуть і далі, продовживши "бичачу" тенденцію на ринку.

Експерт перерахував макроекономічні фактори, які сприяють зростанню так званих "захисних" активів, до яких належать криптовалюти й золото, пише Bitcoinist.

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Чому золото й біткойн зростатимуть в ціні: аргументи

МакГлоун стверджує, що уряди різних країн продовжують масову емісію фіатних валют, щоб подолати кризу через коронавірус. Саме через це і знижується впевненість у стійкості таких грошей. Тому інвестори все частіше вибирають золото.

Так, на початку серпня вартість дорогоцінного металу встановила новий рекорд, перевершивши 2050 доларів за унцію. Майк МакГлоун вважає, що золото зможе досягти і 3000 доларів за тройську унцію.

Біткойн, як і золото, теж вважається "захисним" активом, і сьогодні криптовалюта привертає увагу все більшої кількості інституціональних інвесторів. МакГлоун зауважив, що останнім часом почали активно зростати обсяги відкритих ф'ючерсів на біткойн.

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Перспективність біткойна

За словами Майка МакГлоуна, 2019 рік біткойн завершив на позначці у 7000 доларів за монету. У минулому році максимальна ціна першої криптовалюти становила 14 тисяч доларів, а у 2020 році це число має бути ще більшим, прогнозує експерт.

Якщо не станеться чогось екстраординарного, тоді біткойн продовжить десятирічний тренд – зростатиме й далі в ціні. Рівень попиту збільшується, що є хорошим фактором для біткойна,

– наголосив МакГлоун.

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