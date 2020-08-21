Долар ослабнув, а інші валюти не показують значного росту. Чому золото ростиме, яку ціну прогнозують та коли, читайте на Фінанси 24.

Згідно із заявою SkyBridge Capital, золото продовжить своє рекордне зростання через валюти, які масово падають та очікувань на подальше стимулювання, пише Bloomberg.

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Коли ви думаєте про девальвацію валюти, питання полягає в тому, до якої валюти ослабне долар. Але, якщо поглянути на весь світ, то важко захоплюватися альтернативними валютами. Отже, золото, очевидно, є природною альтернативною валютою,

– розповів експерт з інвестицій Трой Гаєскі.



Золото як альтернатива долару

Раніше цього місяця дорогоцінний метал виріс на рекордні показники вище 2 000 доларів за унцію, хоча ціни з того моменту впали, оскільки центральні банки, включаючи ФРС стимулювали економіку. Це сприяло зростанню ставок на те, що паперові валюти будуть втрачати свою цінність на тлі швидкого збільшення грошової маси.

Компанія Goldman Sachs Group Inc. називає золото валютою останньої інстанції і прогнозує збільшення прибутку.

Гайєскі розповів, що цілком ймовірно золото сягне 2 100 – 2 200 доларів до кінця наступного року.

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Яка ціна золота

7 серпня золото досягло історичного максимуму – 2 075 доларів за унцію. У четвер золото коштувало 1 936 доларів, що майже на 28% вищі, ніж на початку року.