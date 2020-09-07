Золото дорожчає на тлі невтішних даних щодо рівня безробіття в США
У понеділок, 7 вересня 2020 року, ціна золота збільшилася. Інвестори знову почали вкладати гроші в дорогоцінний метал після оприлюднення даних щодо темпів відновлення світової економіки.
Зокрема, представленні відомості викликали побоювання на ринках щодо стабілізації економічної ситуації, повідомляє Investing.com. У результаті ф'ючерси на золото подорожчали на 0,1% до 1936,30 долара.
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Економіка США в умовах коронакризи
Згідно з даними стосовно США, то вони продемонстрували уповільнення зростання рівня зайнятості населення і збільшення кількості безробітних у серпні. Цей фактор став одним із ключових, який викликав побоювання щодо швидкого відновлення економіки.
У неділю, 6 вересня, міністр фінансів США Стів Мнучин заявив, що деталі законопроєкту щодо держбюджету країни буде узгоджено до кінця цього тижня. Про це стало відомо, як Білий дім і Конгрес США в особах Мнучина і спікерки Палати представників Ненсі Пелосі домовилися продовжити фінансування ще до грудня. Адже, як відомо, уряд припинить вливати гроші до держбюджету вже в кінці цього місяця.
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Дані щодо ринку Китаю
Китай представив останні відомості щодо показників експорту та імпорту за серпень 2020 року. Про що свідчать ці дані:
- Отож, у серпні експорт збільшився на 9,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Так, у минулому місяці цей показник збільшився на 7,2% у порівнянні з липнем.
- Імпорт опустився на 2,1% у серпні порівняно з аналогічним місяцем 2019-го. У липні цей показник теж продемонстрував падіння, опустившись на 1,4%. Однак це не настільки високе падіння, як у серпні.
- Торговельний баланс Китаю становив 58,93 мільярда доларів у серпні, що вище, ніж раніше прогнозували аналітики (50,5 мільярда доларів). У липні цей показник був більшим – 62,33 мільярда доларів.