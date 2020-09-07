У понеділок, 7 вересня 2020 року, ціна золота збільшилася. Інвестори знову почали вкладати гроші в дорогоцінний метал після оприлюднення даних щодо темпів відновлення світової економіки.

Зокрема, представленні відомості викликали побоювання на ринках щодо стабілізації економічної ситуації, повідомляє Investing.com. У результаті ф'ючерси на золото подорожчали на 0,1% до 1936,30 долара.

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Економіка США в умовах коронакризи

Згідно з даними стосовно США, то вони продемонстрували уповільнення зростання рівня зайнятості населення і збільшення кількості безробітних у серпні. Цей фактор став одним із ключових, який викликав побоювання щодо швидкого відновлення економіки.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 7 вересня, в усьому світі зареєстровано майже 27 мільйонів випадків COVID-19.

У неділю, 6 вересня, міністр фінансів США Стів Мнучин заявив, що деталі законопроєкту щодо держбюджету країни буде узгоджено до кінця цього тижня. Про це стало відомо, як Білий дім і Конгрес США в особах Мнучина і спікерки Палати представників Ненсі Пелосі домовилися продовжити фінансування ще до грудня. Адже, як відомо, уряд припинить вливати гроші до держбюджету вже в кінці цього місяця.

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Дані щодо ринку Китаю

Китай представив останні відомості щодо показників експорту та імпорту за серпень 2020 року. Про що свідчать ці дані: