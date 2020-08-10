Китай посягнув на автономність глобального фінансового центру Гонконгу. Через це багатії вивозять золото. Куди, читайте на Фінанси 24.

Заможні люди Гонконгу виводять все більше свого золота з фінансового центру після того, як Пекін минулого місяця наклав на місто новий закон про національну безпеку, пише Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Корисно Золото, срібло чи платина: як заробити на металах в Україні

Як інвестори вивозять золото

За останні 12 місяців інвестори приватного сектору перенесли близько 10 відсотків свого фізичного золота на територію таких країн, як Сінгапур та Швейцарія, за словами Джошуа Ротбарт, керівника J Rotbart&Co.

Тенденція розпочалася минулого року під час антиурядових протестів у місті та посилилася із прийняттям закону про безпеку, оскільки інвестори хвилюються з приводу політичної невизначеності та верховенства права.

Зараз багато клієнтів сприймають Гонконг як більш ризикований, ніж інші юрисдикції,

– сказав Ротбарт.

Чому закон про нацбезпеку лякає інвесторів

Провладні політики стверджують, що закон про безпеку, спрямований на тероризм та іноземний вплив, був необхідний для ліквідації протестів та відновлення стабільності.

Але критики занепокоєні тим, що заходи підривають юридичну та політичну автономію, обіцяну Гонконгу протягом 50 років після його передачі від Великобританії до суверенітету Китаю в 1997 році. Законодавство дозволяє Пекіну судити підозрюваних у континентальному Китаї в особливих випадках, які, як стверджують адвокати, підривають юридичний брандмауер між двома юрисдикціями.

Інвестори переміщують золото з Гонконгу в Сінгапур, тому що вони не люблять ризик і невизначеність. Закон, на думку власників золота, може загрожувати їх власності на злитки,

– сказав аналітик Ронан Менлі.

Золото в Китаї

Ціна золота вперше досягла 2 000 доларів і вище за унцію через страх COVID-19 та інфляцію.

Китай є найбільшим світовим споживачем золота, проте метал не може експортуватися, що робить Гонконг більш зручним місцем для зберігання золота для міжнародних інвесторів та багатіїв з материка. Місто також виступає каналом надходження золота в материковий Китай.