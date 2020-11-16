Goldman Sachs, один із найбільших інвестиційних банків США, прогнозує стрімке зростання ціни золота. Як подорожчає метал – читайте на Фінанси24.

У Goldman Sachs передбачають, що у 2021 році реальні ставки знизяться ще більше, що посилить "рефляційну історію" і підтримає попит на золото, пише Мінфін.

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Зміни на ринку золота: до чого слід готуватися

Як правило, інвестори вкладають гроші в золото для хеджування ризиків зниження курсу долара. Тому ціна дорогоцінного металу демонструватиме високу чутливість до динаміки реальних короткострокових ставок, стверджують аналітики Goldman Sachs. За їхніми словами, аналогічна тенденція притаманна валютному ринку загалом.

Експерти інвестиційного банку спостерігають ознаки збільшення попиту на золото у країнах, що розвиваються. На їхню думку, цей тренд зберігатиметься у 2021 році.

Отож, у Goldman Sachs зробили прогноз щодо ціни золота на 3, 6 і 12 місяців. Аналітики фінустанови очікують, що вартість металу перебуватиме на рівні 2300 доларів за унцію.

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