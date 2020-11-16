Золото може рекордно подорожчати: у Goldman Sachs спрогнозували коли і наскільки
Goldman Sachs, один із найбільших інвестиційних банків США, прогнозує стрімке зростання ціни золота. Як подорожчає метал – читайте на Фінанси24.
У Goldman Sachs передбачають, що у 2021 році реальні ставки знизяться ще більше, що посилить "рефляційну історію" і підтримає попит на золото, пише Мінфін.
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Зміни на ринку золота: до чого слід готуватися
Як правило, інвестори вкладають гроші в золото для хеджування ризиків зниження курсу долара. Тому ціна дорогоцінного металу демонструватиме високу чутливість до динаміки реальних короткострокових ставок, стверджують аналітики Goldman Sachs. За їхніми словами, аналогічна тенденція притаманна валютному ринку загалом.
Експерти інвестиційного банку спостерігають ознаки збільшення попиту на золото у країнах, що розвиваються. На їхню думку, цей тренд зберігатиметься у 2021 році.
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Як змінюються ціни на золото: останні дані
- 31 липня вартість однієї унції золото становила 1955 доларів. Тоді ціна металу досягла свого історичного максимуму, збільшившись до 2005 доларів за унцію.
- На минулому тижні, що закінчився 13 листопада, курс золота коливався на рівні 1875 доларів за тройську унцію. Аналітики прогнозують, що ціна дорогоцінного металу потрапила під висхідний тренд.
- Станом на 12:20 за київським часом понеділка, 16 листопада 2020 року, ціна золота становить 1892 долари за унцію. Водночас курс долара США продемонстрував падіння.
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