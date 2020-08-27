У четвер, 27 серпня 2020 року, ціна золота впала. Увага інвесторів до дорогоцінного металу як до "захисного" активу послабилася.

За даними Investing.com ф'ючерси на золото подешевшали до 1947,8 долара за унцію станом на 14:55 за київським часом.

Інвестори знизили обсяги своїх вкладень у золото на тлі новин, що деякі країни світу демонструють позитивну динаміку відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу.

До теми: Промисловість Китаю рекордно зростає на фоні світової кризи

Про що свідчать останні дані

Дані, опубліковані у четвер, 27 серпня, показали зростання у липні цього року замовлень на товари тривалого користування на 11,2% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Це число перевершило попередні прогнози аналітиків, які передбачали збільшення показника лише на 4,3%. У червні цьогоріч обсяг замовлень такого виду товарів зріс на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Якщо говорити про Азію, то Національне бюро статистики Китаю повідомило, що в липні доходи китайських промислових компаній зросли на 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Заробіток цих підприємств зростає уже третій місяць поспіль, що стало тривалим рекордним зростанням з червня 2018 року.

Ситуація на фондовому ринку: Акції Tesla й Apple стрімко ростуть: чому 2021 буде ще кращим для компаній

Відносини між США і Китаєм можуть погіршитися

Тим часом, у відносинах США і Китаю знову посилилося напруження. Це сталося після того, як Китай випустив чотири ракети у спірне Південно-Китайське море напередодні, 26 серпня. Тоді ж Сполучені Штати ввели санкції ще щодо 24 китайських компаній.

Заступник голови Комісії з контролю над цінними паперами Китаю Фан Сінхай запросив телефонну чи онлайн зустріч з офіційними особами США. Однак Сполучені Штати поки не відреагували на його запит.