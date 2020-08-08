Українці можуть торгувати золотом, сріблом, платиною та паладієм. Чи варто інвестувати у них у період кризи та як це зробити, читайте на Фінанси 24.

Вартість золота оновила історичний рекорд. Сьогодні одна тройська унція коштує майже дві тисячі доларів. Срібло, платина та паладій також користуються попитом серед інвесторів.

Збільшення інтересу до металів фахівці пов’язують з ослабленням долару а також загальною нестабільною економічною ситуацією у світі. Галина Танащук, трейдер-аналітик Міжнародної Академії біржової торгівлі та експерт компанії Forex Club, розповіла 24 каналу як українці можуть заробити на металах.

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Чи варто зараз вкладати гроші в золото

Попри те, що золото від початку року вже зросло на 30% фахівці Forex Club вважають, що потрібно і надалі інвестувати в цей актив. Галина Танащук пояснює через які фактори золото й надалі привабливий актив:

низька вартість держоблігацій на американському ринку;

низька вартість долару;

нестабільна ситуація на фондових ринках.

Прогнози щодо ціни золота та срібла

Аналітики дають позитивний прогноз для золота, який поб'є черговий історичний рекорд восени цього року.

Цілком очевидно, що до відмітки 2 100 за унцію ми маємо можливість дійти. Це буде спричинено також високим попитом, напруженою ситуацією з коронавірусом, а також кризою, яка поведе за собою низку факторів,

– вважає експертка Танащук.

Експертка додає, що золото, срібло, платина та паладій завжди користуються значним попитом серед інвесторів, оскільки складають значну частину пакету більшості інвестиційних компаній.

Фахівці Forex Club вважають, що срібло буде ще дохіднішим, ніж золото. Все тому, що золото побило історичні рекорди, а срібло лише наближається до них. Все ж експертка застерігає, що це більш ризиковий актив і перед тим як інвестувати, варто проконсультуватися з фахівцями.

Як купити дорогоцінні метали

Можна скористатися фізичними активами, тобто це злитки по 1 граму – золото, срібло. Як альтернатива, Галина Танащук радить використовувати ліквідний фінансовий інструмент, який не потрібно десь зберігати, який можна отримати просто завантаживши термінал Libertex до свого мобільного. Як саме це зробити, можна звернутись за консультацією до фахівців Forest Club.