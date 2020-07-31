Ф'ючерси на золото з поставкою в 2021 році встановили історичний рекорд. Вартість контракту в п'ятницю, 31 липня, подолала позначку в 2000 доларів за унцію.

Позначку в 2000 доларів також подолали грудневі ф'ючерси. Про це свідчать дані торгів на Нью-Йоркській біржі Comex.

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Як дорожчало золото За 2020 рік золото подорожчало на 30 відсотків і ще не вичерпало свої можливості для зростання, відзначають аналітики. А липень став найкращим місяцем для дорогоцінного металу за останні чотири роки. Протягом місяця спотові ціни злетіли на 10 відсотків. Власний рекорд встановили і ціни на срібло, які в липні додали 30 відсотків, що стало найвищим показником з 1979 року.

Золото традиційно вважається "тихою гаванню" для інвесторів. Ціни на дорогоцінний метал підстьобуються в 2020 році пандемією коронавірусу, відмітили у Bloomberg.

Іншим фактором, що сприяє його подорожчання, стала фінансова політика влади США, вважають в одному з головних інвестиційних банків світу Goldman Sachs. Вона викликає в інвесторів побоювання і змушує їх активно скуповувати золото.

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