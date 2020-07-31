Золото встановлює нові рекорди: що відбувається на біржі
Ф'ючерси на золото з поставкою в 2021 році встановили історичний рекорд. Вартість контракту в п'ятницю, 31 липня, подолала позначку в 2000 доларів за унцію.
Позначку в 2000 доларів також подолали грудневі ф'ючерси. Про це свідчать дані торгів на Нью-Йоркській біржі Comex.
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Як дорожчало золотоЗа 2020 рік золото подорожчало на 30 відсотків і ще не вичерпало свої можливості для зростання, відзначають аналітики. А липень став найкращим місяцем для дорогоцінного металу за останні чотири роки. Протягом місяця спотові ціни злетіли на 10 відсотків. Власний рекорд встановили і ціни на срібло, які в липні додали 30 відсотків, що стало найвищим показником з 1979 року.
Золото традиційно вважається "тихою гаванню" для інвесторів. Ціни на дорогоцінний метал підстьобуються в 2020 році пандемією коронавірусу, відмітили у Bloomberg.
Іншим фактором, що сприяє його подорожчання, стала фінансова політика влади США, вважають в одному з головних інвестиційних банків світу Goldman Sachs. Вона викликає в інвесторів побоювання і змушує їх активно скуповувати золото.
Останні дані:
- У п'ятницю, 31 липня, дорогоцінний метал торгується в Сінгапурі за ціною 1968,79 долара за унцію.
- 27 липня, його ціна відновила історичний максимум, коли серпневий ф'ючерс подолав 1911,6 долара за унцію.
- В цілому, в 2020 році актив уже подорожчав на 30 відсотків.