Завдяки зусиллям країн ОПЕК вдалося частково відновити ціни на нафту. Що організація планує робити у 2021 році, щоб відновити нафтовий ринок, читайте на Фінанси 24.

Представники ОПЕК зберуться цього тижня, а вже 30 листопада та 1 грудня відбудеться зустріч, яка визначить долю виробників нафти ОПЕК на 2021 рік. Про це повідомляє Oilprice.com з посиланням на джерела в ОПЕК.

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Що обговорюватимуть

Однією з тем буде обсяг скорочення видобутку нафти, який діятиме з 1 січня 2021 року.

Наразі планують, що з 1 січня обсяг скорочення зменшиться у порівнянні з тим, який є зараз. Але більшість галузевих аналітиків та експертів сходяться на думці, що досі низький попит на нафту не дасть ОПЕК зменшити обсяги скорочення у січні.

Міністри ОПЕК+, ймовірно, домовляться про продовження поточного виробництва на перший квартал 2021 року,

– заявив один із представників ОПЕК.

ОПЕК сподівається на те, що вакцина сприятиме економічній активності, а отже, і попиту на нафту. Але до запуску вакцини в широких масштабах ще доволі далеко. І навіть, якщо вакцину схвалять для екстренного використання цього місяця, то це не підвищить попит на нафту найближчим часом.

Зараз ОПЕК видобуває на 7,7 мільйона барелів в день менше. Попередньо, у січні це скорочення планують зменшити до 5,7 мільйона барелів на добу.

Проблемні країни в ОПЕК

Член ОПЕК Лівія заявила, що не має наміру брати участь у скороченні видобутку до того моменту, поки вона не видобуватиме принаймні 1,7 мільйона барелів на добу. Наразі країна видобуває 1,25 мільйона.

Ірак також не хоче дотримуватися умов скорочення. Ці країни, ймовірно, стануть ще однією темою на зустрічі ОПЕК.